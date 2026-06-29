Die Magie der Schluchten

Auf zu Tirols verborgenen Naturschätzen: Die Erkundung der vielen wunderschönen Klammen des Landes ist ein Erlebnis für die ganze Familie.

Von Elisabeth Zangerl

Klammen sind Orte, an denen Wasser, Fels und Licht seit Jahrtausenden ein Schauspiel von seltener Intensität inszenieren. Besonders eindrucksvoll zeigt sich das unter anderem im Zammer Lochputz, wo Nebelschleier, kühle Schatten und das Dröhnen des Wassers eine Atmosphäre schaffen, die zugleich archaisch und magisch wirkt. Tirols mystische Schluchten erzählen Geschichten von Naturgewalten, alten Sagen und der stillen Kraft des Wassers – und ziehen Besucher:innen seit jeher in ihren Bann.

Der Zammer Lochputz trägt seinen Titel als „eines der schönsten wilden Wasser Tirols“ zu Recht. Rund um die Klamm ranken sich zahlreiche Sagen – allen voran die Geschichte vom jungen Hirten, der in die reißenden Fluten stürzt, nachdem ein Schmied die Seile der alten Hängebrücke angesägt hat. Der Legende nach verwandelt er sich in einen mächtigen Stier, dessen steinernes Abbild heute als „Lochputz“ über der Schlucht wacht. Die Figur gilt als ikonisches Symbol des Ortes.

Doch nicht nur die Sagenwelt macht den Zammer Lochputz zu einem besonderen Erlebnis. Besucher:innen erwarten eine beeindruckende Wasserfontäne, der Lötzer Wasserfall, ein langer Tunnel zum sogenannten Römerturm mit Überraschungen für kleine Gäste sowie die Möglichkeit, ein Schaukraftwerk aus nächster Nähe zu entdecken. Ab 29. Juni (bis 6. September) ist der Zammer Lochputz dann wieder täglich geöffnet von 10 bis 17 Uhr. Neu ab diesem Sommer sind ein „Infinity-Spiegel“, eine Kugelbahn beim Kneippbecken und eine Fotowand für die ganze Familie. Ein Highlight im Winter ist die Familienführung „Winterzauber für Familien“, die einmal wöchentlich stattfindet.

Leutascher Geisterklamm

Eine echte „Erlebniswelt aus Wasser und Stein“ bildet die Leutascher Geisterklamm. Seit Sommer 2023 begeistert sie mit einem neu gestalteten Themenweg, der mehrere unterschiedlich lange Runden durch die Klamm bietet. Die große Klammrunde führt auf 3,2 Kilometern spektakulär entlang der Leutascher Ache, während die Geister am Wegesrand Wissenswertes über die Schlucht, ihre Pflanzen und Tiere erzählen. Wer es gemütlicher mag, wählt die barrierefreie, 500 Meter lange Runde mit Blick auf die kristallklare Ache. Auch eine Sage begleitet diesen besonderen Ort: Seit Anbeginn der Zeit soll der Klammgeist in der Leutaschklamm leben. Er kennt jeden Stein, jeden Vogel und jedes Moospolster – und sorgt dafür, dass Frieden herrscht. Die Leutascher Geisterklamm ist noch bis zum 31. Oktober rund um die Uhr geöffnet. Ein besonderer Geheimtipp ist die Geisterklamm im Herbst, wenn die umliegenden Bäume in leuchtenden Rot-, Gelb- und Orangetönen brennen und der Steig durch die Klamm in ein warmes Herbstlicht getaucht ist.

Ein Besucher winkt von der Brücke Geisterklamm in schwindelerregender Höhe. © Region Seefeld

Naturschauspiel

Mehrere Touren führen auch durch die Kaiserklamm in Brandenberg – geboten wird dort ein Naturschauspiel, das besonders Outdoor-Fans begeistert. Die enge Schlucht mit ihrem türkisgrünen Wasser ist zudem ein beliebtes Revier für Kajakfahrer:innen und Wildwasser-Sportler:innen. Trotz ihrer Bekanntheit gilt die Kaiserklamm nach wie vor als Geheimtipp unter Tirols Ausflugszielen. Die Kaiserklamm verdankt ihren Namen übrigens Kaiser Franz Joseph I., der diese Region gern besucht haben soll.

Ein Naturjuwel: Die Kaiserklamm in Brandenberg. © Alpbachtal Tourismus/ Mathäus Gartner

Ein weiterer Geheimtipp findet sich im Stanzertal: die Schnanner Klamm. Der Tourismusverband St. Anton am Arlberg hat hier die Zugänglichkeit verbessert und damit ein Naturdenkmal erlebbar gemacht, das der Schnanner Bach seit der Eiszeit tief in den Dolomit am Fuß der Lechtaler Alpen gegraben hat. Die wildromantische Schlucht oberhalb von Schnann steht der Kaiserklamm in nichts nach – ein stilles, kraftvolles Stück Natur. Und ein geheimes Kletterparadies.

Schritt für Schritt

Ihren Namen verdankt die Rosengartenschlucht den unzähligen Almrosen, die im Juni und Juli in voller Blüte stehen und die Hänge rund um die Schlucht in ein leuchtendes Rosa tauchen. Dieses 1,5 Kilometer lange Naturwunder liegt direkt am Rand der Stadt Imst. Schon wenige Schritte nach dem Einstieg taucht man ein in eine Welt aus tosenden Wassern, schattigen Felswänden und kühlen Luftzügen, die aus den engen Durchlässen strömen. Empfohlen wird, die Rosengartenschlucht von unten nach oben zu durchwandern. So steigert sich das Erlebnis Schritt für Schritt: über den schmalen Klammsteig, vorbei an rauschenden Wasserfällen, durch natürliche Felsentunnel und hinein in die geheimnisvolle Blaue Grotte, deren schimmerndes Licht seit jeher Besucher:innen fasziniert. Oben angekommen öffnet sich die Landschaft, und wer über das Wetterkreuz oder die Hachleschlucht wieder ins Tal absteigt, erlebt eine abwechslungsreiche Rundtour von etwa drei Stunden.