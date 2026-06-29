Das erwartet das ÖFB-Team
Auf das Drama folgt die Zugabe: Haben wir gegen Spanien eine Chance?
Kabinenparty nach dem 3:3-Remis gegen Algerien und dem Aufstieg ins Sechzehntelfinale – die ÖFB-Stars feierten mit Trainerteam und Staff den historischen Erfolg.
© ÖFB/Instagram
Mit der letzten Aktion entging das ÖFB-Team beim 3:3 gegen Algerien dem Vorrunden-Aus. Nach der Pflicht beginnt mit dem Sechzehntelfinale gegen Spanien (Donnerstag, 21 Uhr/live TT.com-Ticker) die Kür. Die wichtigsten Fragen im Überblick:
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