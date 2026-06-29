Kultur für jedes Wetter

Für Tage zwischen Bergtour und Badesee: Tiroler Museen bieten Familien ein Programm, das drinnen und draußen funktioniert.

Ein Museumsbesuch klingt für Kinder zunächst nicht immer nach Spaß. In Tirol gibt es aber einige Museen, die dieses Vorurteil schnell widerlegen. Sie verbinden Innen- und Außenbereiche, Mitmachstationen, Spielräume und Familienprogramme. Viele Häuser sind dabei längst nicht mehr nur Ausflugsziele für Regentage.

Zeitreise mit Bergblick

Im Freilichtmuseum Tiroler Bauernhöfe in Kramsach stehen 37 wieder errichtete Originalbauten. Bauernhöfe und Nebengebäude aus verschiedenen Tiroler Talschaften wurden hier in eine hügelige Landschaft mit Wiesen, Wegen und Bergkulisse eingebettet. Der Besuch fühlt sich dadurch weniger wie ein klassischer Museumsrundgang an, sondern eher wie eine Wanderung durch frühere Lebenswelten. Sichtbar wird, wie Menschen vor der Industrialisierung gewohnt, gearbeitet, gekocht und gelernt haben. Spiele, Quizstationen, Rätsel und interaktive Elemente führen durch das Gelände. Die alte Schule lässt erahnen, wie streng Unterricht früher gewesen sein muss. Tiere, Bauerngärten, Wiesen und ein kleiner See machen den Besuch zusätzlich abwechslungsreich. Neu im Museum ist ab 2026 der Outdoor-Escape-Room „Ein Tagelöhner am Schlanggltag“. Besucher schlüpfen dabei in die Rolle eines arbeitssuchenden Tagelöhners, der von Hof zu Hof zieht, um eine neue Arbeitsstelle zu finden.

Ein Tag im Riesen

In den Swarovski Kristallwelten treffen Kunst und Familienprogramm aufeinander. © Tirol Werbung/ Schels Sebastian

Bei Regen bieten die Wunderkammern der Swarovski Kristallwelten in Wattens Schutz und Beschäftigung. Dort treffen Licht, Kristall, Kunst und Inszenierung aufeinander. Für Kinder besonders interessant ist auch der Spielturm, der Bewegung in den Museumsbesuch bringt. Bei Schönwetter lohnt sich zusätzlich der weitläufige Garten mit Spielplatz, Lichtinstallationen und Außenbereichen. Im Sommer 2026 kommt ein besonderer Programmpunkt dazu: Von 10. Juli bis 30. August verwandelt das Circus-Theater Roncalli den Park der Swarovski Kristallwelten in eine Manege unter freiem Himmel.

Hören, Lernen, Mitmachen

Im Audioversum in Innsbruck wird Hören und Wahrnehmung interaktiv erlebbar. In der Hauptausstellung „Abenteuer Hören“ können Besucher selbst aktiv werden. Sie navigieren durch ein 3D-Ohr, orten unsichtbare Töne oder berühren überdimensionale Sinneszellen. Gerade für Kinder funktioniert dieser Zugang gut. Wissen wird nicht nur erklärt, sondern über Ausprobieren vermittelt. So wird verständlich, wie komplex und faszinierend das Hören eigentlich ist. Ergänzt wird das Programm durch wechselnde Sonderausstellungen.