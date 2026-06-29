Tierisch aufregend unterwegs

Vom Wildpark Assling über die Gschnitzer Alpakawanderungen bis zum Raritätenzoo Ebbs - tierische Momente sind garantiert.

Tirol mit seiner weitläufigen Natur bietet auch großflächigen Tier- und Naturparks Raum. Diese eignen sich hervorragend für Ausflüge mit der ganzen Familie, bei denen die Kinder unterschiedlichen Tieren begegnen und spannende Fakten über sie lernen können. Die meisten Ziele beherbergen nicht nur viele Arten, sondern können auch mit Gastronomie, Spielplätzen oder interessanten Ausblicken aufwarten.

Hier eine kleine Auswahl des großen Angebotes:

Alpenzoo Innsbruck: Der rund vier Hektar große Alpenzoo oberhalb von Innsbruck ist das Zuhause von mehr als 2.000 Tieren und zeigt interessierten Besuchern rund 150 heimische Rassen. Darunter befinden sich auch viele selten gewordene oder vom Aussterben bedrohte Tierarten, die einst die Landschaften Tirols besiedelten. Wildpark Assling: Tierfreunde und Familien mit Kindern finden in Osttirol mit dem Wildpark Assling ein beliebtes und abwechslungsreiches Ausflugsziel. Auch die herrliche Lage an der Pustertaler Sonnenterrasse ist ein gutes Argument, um diesen Wildpark zu besuchen. Das beste Argument ist aber wohl, dass man hier auf komprimierter Fläche so vielen Tiere nahe kommt, wie sonst nirgends. Das 80.000 m² große Wildgehege bietet mehr als 150 Wildtieren, die sich ansonsten in der alpinen Fauna aufhalten, eine zweite Heimat. Zu sehen gibt es u.a. Murmeltiere, Waschbären, Luchse, Wildschweine, Marder, Adler, Steinböcke, Rothirsche, Gämse, Enten, Schlangen und Fische.

Adler, Bussarde, Falken und Milane kann man bei Vorführungen in den Greifvogelparks von Umhausen (Bild) und Telfes erleben. © Oetztal Tourismus/Manuel Kottersteger

Wildpark Aurach: In Aurach bei Kitzbühel liegt der Wildpark Aurach mit mehr als 350 Tieren. Damwild, Rotwild, Steinwild, Känguru, Lamas, Yaks, Pfau und verschiedene Eulenarten gilt es zu entdecken. Im „Streichelstadl“ besteht die Möglichkeit einer betreuten Fütterung, im anliegenden Brandnerhof gibt es gehobene Kulinarik.

Gschnitzer Alpakawanderung: Ein ganz besonderers Ereignis - vor allem für Kinder - sind die Alpakawanderungen mit der Familie Mader in Gschnitz. Hier wandert man in gemütlichem Tempo mit Alpakas und Lamas an der Leine auf leichten Forstwegen durch den Wald. Renate Mader erzählt dabei viel Wissenswertes über die Tiere. Ab 8 Jahren darf ein Kind ein eigenes Tier führen. Jüngere Kinder führen ein Alpaka zusammen mit einem Erwachsenen.

Tiroler Steinbockzentrum: Die Erzählungen über den Steinbock im Alpenraum sind eng mit der Gemeinde St. Leonhard verbunden. Heute, 65 Jahre nach der erfolgreichen Wiederansiedlung des Steinbocks im Pitztal, widmet sich „Am Schrofen“ ein sehenswertes Besucherzentrum diesem spannenden Thema. Das barrierefreie Zentrum besticht durch seine außergewöhnliche Architektur und umfasst eine interaktive Ausstellung über zwei Ebenen, ein Cafe-Restaurant mit Gastterrasse und ein Infobereich mit Shop. In einem frei begehbaren Wildtiergehege (Fütterungsstelle barrierefrei erreichbar!) können Murmeltiere und Steinböcke beobachtet werden.

Das 8 Hektar große Gehege im Wildpark Assling bietet mehr als 150 Wildtieren eine zweite Heimat. © Fun Alpin Osttirol Sommerrodelbahn GmbH

Ein Ausflugsziel für die ganze Familie ist der Streichelzoo Bichlbach nahe Reutte: Auf dem großräumigen Areal finden sich Streicheltiere wie Kaninchen, Ziegen, Schafe, Esel usw. aber auch Waschbären, Wildschweine, Affen, Nandus, Damwild, Murmeltiere, Mäuse, Pfaue, Enten, Gänse, Eulen, Hühnervögel, Waldkauz, Adler und Tauben. Apropos: Wer Adler, Bussarde, Falken und Milane hautnah erleben will, dem sei ein Besuch der Greifvogelparks von Umhausen und Telfes im Stubaital empfohlen.

Raritätenzoo Ebbs: Am Fuße des Zahmen Kaisers zeigt sich die Tierwelt in einer exotischen Form. Im privaten Tierpark in Ebbs bei Kufstein leben rund 500 Tiere und an die 70 verschiedene Arten. Die Tiere sind in einer liebevoll gestalteten Anlage - inmitten einer Blumenpracht, wie man sie nur selten in einem Zoo findet - untergebracht. Die Betreiber des Zoos bemühen sich vor allem um die Zucht und Erhaltung seltener, vom Aussterben bedrohter Vogelarten. Unangefochtene Publikumslieblinge im Zoo sind die Berberaffen. Zu sehen gibt es u. a. Riesenschildkröten, Lemuren, Rote Riesenkängurus und Silberwangenhornvogel.