Leichtes Erdbeben in Imst: Einwohner spürten Erschütterungen

Imst – In der Nacht auf Montag hat sich südwestlich der Stadt Imst ein leichtes Erdbeben ereignet. Laut Messungen handelte es sich bei dem Mikro-Beben um 1.17 Uhr um eines der Stärke 2.8.

„Die Erschütterungen wurden von einigen Personen im Bereich des Epizentrums leicht verspürt. Schäden an Gebäuden sind keine bekannt und bei dieser Stärke nicht zu erwarten“, teilte der österreichische Erdbebendienst (GeoSphere Austria) mit. (APA, TT.com)