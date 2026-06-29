Der Ötztaler Erlebnisberg

Am Gaislachkogl bei Sölden lässt sich gut und gerne ein ganzer Ferientag verbringen: auf den Spuren von James Bond in der Erlebniswelt 007 ELEMENTS, am Lenker geländegängiger Mountaincarts, bei feiner Kulinarik und – überall – bei großartigen Naturimpressionen.

Endlich Sommer, endlich Ferien. Dass beeindruckende Abenteuer nicht automatisch viele Reisestunden entfernt sein müssen, beweist der wohl vielseitigste Gipfel des Landes. Der Gaislachkogl im Ötztal, nur rund eine Autostunde von Innsbruck entfernt, bietet reichlich Stoff für abwechslungsreiche Tage „daheim in Tirol“. Besonders Familien mit Jugendlichen, Filmfans, Feinschmecker und Naturgenießer kommen hier in der frischen Höhenluft auf ihre Kosten. Gestartet wird im Ortszentrum von Sölden an der Talstation der modernen Gaislachkoglbahn. Schon die zwölfminütige Fahrt mit den beiden Sektionen hinauf zum 3.048 Meter hohen Gipfel hinterlässt bleibende Eindrücke

Der Mythos Bond hautnah

Das in Spectre dramatisch gecrashte Flugzeug zählt zu den berühmtesten und meistfotografierten Objekten in der Bond-Ausstellung. © Jochen Mueller

Oben angekommen, heißt es erst einmal durchatmen und staunen. Dabei fällt schnell ein Land Rover Defender ins Auge, der spektakulär an den Felsen hängt, als hätte hier gerade noch eine Verfolgungsjagd stattgefunden. Willkommen in der Welt von 007, dem berühmtesten Geheimagenten der Filmgeschichte mit besonderem Sölden-Bezug! Bei den Dreharbeiten zu Spectre setzte sich die imposante Gipfellandschaft selbst ein Denkmal. Im Anschluss entstand mit 007 ELEMENTS eine weltweit einzigartige Bond-Erlebniswelt direkt am Gaislachkogl. In großteils unterirdischen Räumen erkunden Besucher:innen die zeitlose Faszination des Mythos Bond. Multimediale Stationen und Showrooms gewähren Einblicke in die Entstehung der Filme, präsentieren Originalrequisiten und laden zum Entdecken moderner Spionagetechnik ein. Zu den Highlights zählen die spektakuläre Freiluft-Plaza sowie das gecrashte Flugzeug aus Spectre – perfekte Kulissen für Erinnerungsfotos. Limitierte Besucherzahlen und drei buchbare Zeitfenster (vormittags, mittags, nachmittags) sorgen für ein entspanntes und exklusives Erlebnis.

Spitzenküche mit Aussicht

Einkehren, wo das Auge mitisst: In Österreichs höchstgelegenem Haubenrestaurant ice Q passt die exzellente Küche zur Aussicht. © TwoSomePioneers

Nach so viel Action bieten sich die Panoramaterrasse und die verglasten Restaurantbereiche des Gourmetrestaurants ice Q als ideale Energietankstelle an. Direkt neben 007 ELEMENTS empfängt Österreichs höchstgelegenes Haubenrestaurant (2 Hauben im Gault&Millau 2025) seine Gäste in alpiner Traumkulisse. Ganz im Sinne von Bond, der einem guten Drink oder exquisiten Speisen nie abgeneigt war, genießt man raffinierte Alpine Cuisine, einen Espresso, eine hausgemachte Limonade oder stilecht einen Martini.

Noch nicht genug? Auch das FALCON Restaurant an der Mittelstation der Gaislachkoglbahn zählt zu den kulinarischen Highlights des Berges. Im Marktrestaurant mit großer Panoramaterrasse treffen Klassiker auf moderne Food-Trends aus der Showküche – die große Klammer lautet Frische, Qualität und Geschmack im hellen, freundlichen Ambiente.

Outdoorspaß in vielen Facetten

Die Seilbahn bildet den Auftakt für panoramareiche Höhenwanderungen von gemütlich bis knackig-hochalpin. © TwoSomePioneers

Auch wenn die Kulinarik allein schon einen Besuch am Gaislachkogl rechtfertigen würde, überzeugt die Kombination aus Genuss, Bewegung und Natur besonders. Als Teil der Bike Republic Sölden und vielseitiges Wandergebiet bietet der Berg zahlreiche Möglichkeiten für aktive Stunden. Rund um Berg- und Mittelstation führen Wege durch die beeindruckende Hochgebirgslandschaft – von gemütlichen Spaziergängen bis hin zu anspruchsvollen alpinen Touren. An heißen Sommertagen lohnt sich zudem ein Abstecher zum tiefblauen Gaislacher See, wo man die Füße ins eiskalte Wasser tauchen und die Bergwelt auf sich wirken lassen kann.

Per Mountaincart ins Tal

Talwärts einmal anders: Ab der Mittelstation eröffnet die über 7 Kilometer lange Mountaincartstrecke rasanten Fahrspaß auf drei Rädern. © Tobias Siegele

Lust auf eine besondere Talfahrt? Dann geht es mit dem Mountaincart, einer Art dreirädrigem Offroad-Gokart ohne Motor, über 7,3 Kilometer von der Gaislachkogl-Mittelstation hinunter nach Sölden. Junge Co-Piloten ab sechs Jahren fahren auf dem Schoß mit, ab zehn Jahren und einer Körpergröße von 130 Zentimetern dürfen Kinder die robusten Funsport-Geräte bereits selbst steuern. Ein geniales Programm, das den Ausflugstag im Ötztal actionreich ausklingen lässt.

Und das Beste: Der stau- und stressfrei erreichbare Erlebnisberg liegt für einen möglichen Wiederholungsbesuch praktisch vor der Haustür.