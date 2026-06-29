Tennisstar Zverev über Sophia Thomalla: „Ich wünsche mir eine riesige Familie“

Nach seinem ersten Grand-Slam-Titel zeigt sich Alexander Zverev ungewohnt privat: Im Interview spricht der Tennisstar über Sophia Thomalla, Therapie – und seinen Wunsch nach vielen Kindern.

Alexander Zverev hat auf dem Tennisplatz gerade den größten Erfolg seiner Karriere gefeiert: Bei den French Open holte der 29-Jährige seinen ersten Grand-Slam-Titel. Nun zeigt sich der Weltranglisten-Dritte im RTL-Format „Frauke trifft ...“ von einer sehr persönlichen Seite. Im Gespräch mit Frauke Ludowig spricht Zverev über mentale Tiefpunkte, seine Beziehung zu Sophia Thomalla – und über seine Zukunftspläne abseits des Courts.

Einige innige Umarmung: Auch in der Öffentlichkeit tauschen Alexander Zverev und Sophia Thomalla Zärtlichkeiten aus. © IMAGO/Mladen Lackovic

„Ich wünsche mir eine riesige Familie“, sagt Zverev in dem Interview. Einen möglichen Zeitpunkt lässt er offen und verweist lächelnd auf seine Partnerin: „Das musst du Sophia fragen.“

Familie und Beruf aufeinander abstimmen

Der Tennisprofi und die Moderatorin sind seit fast fünf Jahren ein Paar. Zverev hat bereits eine Tochter aus einer früheren Beziehung. Familie und Beruf hält er grundsätzlich für vereinbar – auch wenn klar sei, dass dann zwei Karrieren aufeinander abgestimmt werden müssten. „Ich glaube, dass einer dann etwas weniger machen muss“, sagt er. Thomalla wolle er dabei aber nicht unter Druck setzen.

Thomalla ging mit Zverev durch schwierige Zeiten, in denen das Tennis-Ass für viel schlechte Stimmung sorgte. © IMAGO

Auch über schwierige Monate spricht Zverev offen. Anfang 2025 hatte er mit mentalen Problemen zu kämpfen. „Meine Eltern, mein Trainerteam und auch meine Partnerin, die haben es alle gesehen und die haben mich immer gefragt: ,Was ist denn los?‘“, erinnert er sich. Schlechte Stimmung habe ihn damals ständig begleitet. „Und ja, ich war auch ein schwieriger Mensch. Es war nicht schön, um mich herum zu sein.“

„Sophia ist einer der schlausten Menschen“

Inzwischen gehe es ihm deutlich besser. Geholfen habe ihm dabei auch eine Therapie. Einen wichtigen Anteil schreibt Zverev zudem seiner Partnerin zu. Über Thomalla sagt er: „Klar, ich liebe sie.“ Er habe „unfassbar viel Respekt“ vor ihr, weil sie für ihn „einer der schlausten Menschen“ sei, die er je kennengelernt habe.