Nach Suchaktion in Zams: Frau wurde tot am Innufer gefunden

Eine ältere Frau war am frühen Sonntagmorgen in Zams nicht mehr auffindbar. Angehörige und Freunde führten zunächst selbst eine Suche durch. Als sie die Österreicherin auf eigene Faust nicht finden konnten, verständigten sie die Polizei.

Daraufhin wurde eine Suchaktion mit einem Polizeidiensthund sowie den Feuerwehren Zams und Schönwies eingeleitet. Gegen 14.40 Uhr wurde die Frau schließlich leblos im Uferbereich des Inns, nahe einer Kläranlage, gefunden. Die genauen Todesumstände sind laut Polizei bisher noch unklar. Es liege aber entweder ein Unfallgeschehen oder eine gesundheitliche Ursache vor, hieß es von der Polizei. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck ordnete eine Obduktion an. (TT.com)