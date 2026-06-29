Sexuelle Belästigung in Innsbruck gefilmt: Opfer nach Festnahme von 36-Jährigem gesucht

Die Innsbrucker Polizei hat einen 36-jährigen Mann festgenommen, der für eine Serie von sexuellen Belästigungen verantwortlich sein soll. Nun suchen die Ermittler nach zwei noch unbekannten Opfern, die Mitte Mai auf offener Straße belästigt wurden.

Ein mutmaßlicher Sexualstraftäter aus Rumänien wird jetzt von seinem eigenen Handy belastet. Weil der 36-Jährige unvorsichtig war, zwei seiner Übergriffe mit dem Telefon zu filmen.

Aufgeflogen ist der 36-Jährige, weil er zwischen 11. und 17. Mai drei Frauen im Innsbrucker Stadtgebiet sexuell berührt hat. Die Opfer erstatteten Anzeige, die Ausforschung und die Festnahme des Rumänen waren die Folge. Doch wie die weiteren Ermittlungen ergaben, waren die drei Frauen nicht die einzigen Opfer. Die Innsbrucker Kripo-Beamten entdeckten am Handy des Verdächtigen gelöschte Dateien, die aber rekonstruiert werden konnten. „Dabei handelt es sich um Videos, die zeigen, wie sich der 36-Jährige zwei Frauen von hinten nähert“, erzählt Kripo-Leiter Christoph Kirchmair. Die ebenfalls gefilmten Reaktionen der Opfer lassen auf weitere Übergriffe schließen.

Polizei startet Zeugenaufruf

Die Polizei sucht nun nach Opfern und Zeugen der folgenden beiden Vorfälle:

Vorfall am Innrain, in der Nacht auf den 16. Mai: Am Samstag, dem 16. Mai, kam es gegen 00.50 Uhr auf dem Gehsteig beim Innrain 34 zu einer sexuellen Belästigung einer unbekannten Frau.

Am Samstag, dem 16. Mai, kam es gegen 00.50 Uhr auf dem Gehsteig beim Innrain 34 zu einer sexuellen Belästigung einer unbekannten Frau. Vorfall Völser Straße, am Nachmittag des 16. Mai: Am Samstag, dem 16. Mai, kam es gegen 16.30 Uhr auf der Völser Straße in Richtung Mentlbergstraße/Waldstraße zu einer sexuellen Belästigung einer ebenfalls unbekannten Frau durch denselben Täter.