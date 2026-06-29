Sexuelle Belästigung in Innsbruck: Weitere Opfer nach Festnahme von 36-Jährigem gesucht

Die Innsbrucker Polizei hat einen 36-jährigen Mann festgenommen, der für eine Serie von sexuellen Belästigungen verantwortlich sein soll. Nun suchen die Ermittler nach zwei noch unbekannten Opfern, die Mitte Mai auf offener Straße belästigt wurden.

Nach der Festnahme eines 36-jährigen Rumänen, der in Innsbruck wegen sexueller Belästigung in drei Fällen als mutmaßlicher Täter ausgeforscht werden konnte, sucht die Polizei in Innsbruck nun nach zwei weiteren Opfern sowie nach Zeugen von sexuellen Übergriffen.

Konkret steht der 36-Jährige im Verdacht, in der Zeit zwischen dem 11. und 17. Mai 2026 im Stadtgebiet von Innsbruck mindestens drei Frauen sexuell belästigt zu haben. Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Verdächtige für zwei weitere sexuelle Übergriffe verantwortlich sein dürfte. Die Opfer dieser Taten sind der Polizei bislang jedoch unbekannt.

Polizei startet Zeugenaufruf

Die Polizei sucht nun nach Opfern und Zeugen der folgenden beiden Vorfälle:

Vorfall am Innrain, in der Nacht auf den 16. Mai: Am Samstag, dem 16. Mai, kam es gegen 00.50 Uhr auf dem Gehsteig beim Innrain 34 zu einer sexuellen Belästigung einer unbekannten Frau.

Am Samstag, dem 16. Mai, kam es gegen 00.50 Uhr auf dem Gehsteig beim Innrain 34 zu einer sexuellen Belästigung einer unbekannten Frau. Vorfall Völser Straße, am Nachmittag des 16. Mai: Am Samstag, dem 16. Mai, kam es gegen 16.30 Uhr auf der Völser Straße in Richtung Mentlbergstraße/Waldstraße zu einer sexuellen Belästigung einer ebenfalls unbekannten Frau durch denselben Täter.