Hohe Bandbreiten und niedrige Latenz

Die tirolnet gmbh aus Landeck bietet 14.000 Kunden schnelles, latenzarmes Glasfaser-Internet mit einzigartigem Service.

Der Glasfaserausbau ist eine Tiroler Erfolgsgeschichte. Seit mehr als 10 Jahren bauen die Gemeinden kommunale Glasfasernetze, welche über die Jahre auch wirklich jeden Haushalt erschließen und somit die digitale Teilhabe für jede Tirolerin und jeden Tiroler ermöglichen. Ein Pionier in diesem Ausbau ist auch der Oberländer Internetanbieter tirolnet, welcher von Beginn an die Netze mit Leben erfüllte und seinen Kundinnen und Kunden bestmögliche Produkte garantiert.

Dabei im Fokus steht der lokale und vor allem schnelle Support bei Fragen und Problemen. Die Kooperation mit EDV- und Elektrofirmen vor Ort stellt dabei sicher, dass schnell und gut reagiert werden kann. Bei diesem Erfolgsmodell bleibt zudem die gesamte Wertschöpfung im Land, ein Teil beim Partner vor Ort, ein Teil bei der jeweiligen Gemeinde und ein weiterer bei tirolnet. Bei den Produkten ist man zudem stets als Vorreiter im Markt unterwegs: Symmetrische Produkte, also gleich viel Upload und Download gibt es seit 2022. Die Verbesserungen erhalten nicht nur Neukunden, sondern auch stets treue Bestandskunden im selben Ausmaß. Das kleinste Paket hat aktuell 150Mbit/s, für den Großteil der Kunden ausreichend.

Ein Punkt, welcher aber gerade im Vergleich zu Mobile-Cubes zu wenig Aufmerksamkeit in den Glasfasernetzen erhält, ist die niedrige Latenz. Diese Verzögerung, welche die Datenpakete zwischen den Teilnehmern im Internet haben, ist besonders bei der Glasfaser einzigartig. In wenigen Millisekunden zischen die Daten mittels Lichtimpulsen durch die Leitung und sorgen für eine spürbar schnellere Bedienung und Reaktionszeit.