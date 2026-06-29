Mit der Bundes-FPÖ abgesprochen: Norbert Hofer bleibt trotz Alkofahrt Abgeordneter

Der frühere Parteichef und Präsidentschaftskandidat wurde am Freitagmittag schwer alkoholisiert hinter dem Steuer erwischt.

„Mir tut’s leid, das ist mir noch nie passiert“, sagte der FPÖ-Politiker Norbert Hofer, nachdem bekannt geworden war, dass er am Freitagmittag nach einer Autofahrt mit mehr als zwei Promille Alkohol im Blut den Führerschein abgeben musste. Er müsse auch die Konsequenzen tragen, fügte er hin, bezogen aber nur auf den Führerschein. Politisch bleibt die Fahrt offenbar ohne Folgen: Am Montag kündigte Hofer an, dass er sein Mandat im burgenländischen Landtag behalten werde.

„Ich bleibe Landtagsabgeordneter“, teilte Hofer der APA mit. Er habe dies auch mit der freiheitlichen Bundespartei so besprochen.

Verkehrsinsel berührt und auf die Gegenfahrbahn geraten

Hofer hatte am Freitagmittag auf der Heimfahrt von der Steiermark nach Pinkafeld vorübergehend die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Das Auto des FPÖ-Politikers soll dabei eine Verkehrsinsel berührt haben, auf die Gegenfahrbahn geraten und fast in den Straßengraben gefahren sein. Ein Zeuge rief die Polizei, die Hofer an seiner Wohnadresse neben seinem Auto antraf. Gegenüber den Beamten soll der Freiheitliche angegeben haben, nicht selbst am Steuer gesessen zu sein. Einen gerichtlich verwertbaren Alkomattest verweigerte er laut Krone.

Freiheitliches Urgestein

Der 55-jährige Hofer blickt auf eine lange Karriere bei den Freiheitlichen zurück, die in den 1990er-Jahren im Burgenland begann. 2016 schaffte es der damalige dritte Nationalratspräsident bis in die Stichwahl um das Amt des Bundespräsidenten. Dort unterlag er Alexander Van der Bellen.

In der türkis-blauen Koalition von 2017 bis 2019 war Hofer Verkehrsminister. 2019 wurde er als Nachfolger von Heinz-Christian Strache Parteichef, bis er 2021 von Herbert Kickl abgelöst wurde. Hofer wechselte zurück ins heimatliche Burgendland, wo er nach der Landtagswahl im Vorjahr zuerst Klubchef wurde.