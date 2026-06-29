Mit Eisschränken getarnt
Ermittlungen nach Brand in Innsbruck: So dreist lief ein Drogenschmuggel ab
Die dicke Rauchwolke, die vom brennenden Lkw auf der Hungerburg aufstieg, roch verdächtig nach Marihuana. Der Auftakt für kriminalpolizeiliche Ermittlungen, die jetzt zu einem kuriosen Ergebnis führten.
© Daniel Liebl
Vor einem Jahr flog ein Marihuana-Schmuggel durch einen Lkw-Brand auf der Hungerburg bei Innsbruck auf. Wie die Ermittlungen inzwischen ergaben und die Frachtpapiere verraten, dürfte der Klein-Laster ausschließlich als Suchtgift-Transporter unterwegs gewesen sein.