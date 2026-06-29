Mit Eisschränken getarnt

Ermittlungen nach Brand in Innsbruck: So dreist lief ein Drogenschmuggel ab

Die dicke Rauchwolke, die vom brennenden Lkw auf der Hungerburg aufstieg, roch verdächtig nach Marihuana. Der Auftakt für kriminalpolizeiliche Ermittlungen, die jetzt zu einem kuriosen Ergebnis führten.
© Daniel Liebl
Thomas Hörmann

Von Thomas Hörmann

Vor einem Jahr flog ein Marihuana-Schmuggel durch einen Lkw-Brand auf der Hungerburg bei Innsbruck auf. Wie die Ermittlungen inzwischen ergaben und die Frachtpapiere verraten, dürfte der Klein-Laster ausschließlich als Suchtgift-Transporter unterwegs gewesen sein.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561

Hannah Purner

Hannah Purner

+4350403 2158

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Alexandra Plank

Alexandra Plank

+4350403 2143