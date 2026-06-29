Das letzte Wort bei Ermittlungen: Dreierkoalition einig in Sachen Bundesstaatsanwalt

Die Weisungsspitze in der Justiz war seit Jahren umstritten. Thema war vor allem die Kontrolle durch das Parlament. Für die Umsetzung ihrer Pläne benötigen ÖVP, SPÖ und NEOS jetzt mindestens eine Oppositionspartei. Voraussichtlich werden das die Grünen sein.

Wie stark muss die Kontrolle durch das Parlament sein? Diese Frage stand dem Vernehmen nach im Zentrum der Debatten über eine neue Bundesstaatsanwaltschaft, die künftig das letzte Wort bei Ermittlungen durch die österreichischen Staatsanwaltschaften haben soll. Bisher kam diese Rolle der Justizministerin zu. Die Folge waren fortwährende Vorwürfe und Mutmaßungen über politischen Einfluss auf die Arbeit der unabhängigen Justizbehörden.

ÖVP, SPÖ und NEOS hatten bereits vor mehr als einem Jahr in ihrem Regierungsprogramm die Einführung dieser Bundesstaatsanwaltschaft angekündigt. Es folgte auch ein Beschluss im Ministerrat. Die politische Einigung gelang aber erst jetzt. Für Mittag war eine gemeinsame Präsentation durch Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ), ÖVP-Justizsprecher Klaus Fürlinger und NEOS-Chefin Außenministerin Beate Meinl-Reisinger angekündigt.

Bestellung auf sechs Jahre

Die Bundesstaatsanwaltschaft soll dem Vernehmen nach aus drei Personen bestehen, die ohne Möglichkeit einer Verlängerung für sechs Jahre bestimmt werden. Alle zwei Jahre wechseln sie im Vorsitz ab. Zu diesem Anlass sollen sie auch im Plenum des Nationalrats und damit öffentlich über ihre Arbeit informieren. Dazu kommen zweimal pro Jahr Auftritte im Justizausschuss des Nationalrats.

Umstritten war auch die Frage der Auswahl der Person. In Justizkreisen wurde gefordert, für das Amt nur Staatsanwälte oder Richter zuzulassen sowie die Auswahl einer Personalkommission der Justiz zu übertragen. Nun werden offenbar auch Juristinnen und Juristen zugelassen, die zumindest zehn Jahre Erfahrung im Strafrecht haben, dies auch in früheren Jobs.

ÖVP drängte auf politische Kontrolle

Vor allem die ÖVP drängte zudem auf eine Einbindung des Nationalrats bei Auswahl und Bestellung. Das Ergebnis sieht nun offenbar so aus, dass eine Kommission der Justiz Vorschläge macht. Lehnt der Nationalrat eine Person ab, muss ein neuer Vorschlag folgen.

Die Neuordnung der Weisungsspitze stellt eine Änderung der Bundesverfassung dar. Die Dreierkoalition benötigt daher auch die Zustimmung einer der beiden Oppositionsparteien. Die FPÖ hat die Reform bisher stets abgelehnt. Behalten die Freiheitlichen diese Position, blieben nur die Grünen. Diese können in den Verhandlungen über den Gesetzesentwurf der Koalition noch eigene Forderungen einbringen.

Strenge Hierarchie in der Justiz

In Österreich sind die Staatsanwaltschaften in einer hierarchischen Über- und Unterordnung organisiert, an deren Spitze bisher das Justizministerium steht. Die Kette verläuft von den einzelnen Staatsanwaltschaften auf lokaler Ebene hinauf zu den vier Oberstaatsanwaltschaften, welche die Fachaufsicht führen und Weisungen an die untergeordneten Behörden erteilen können.

Die Letztverantwortung und das oberste Weisungsrecht liegen derzeit noch bei der Justizministerin. Um politische Einflussnahme in sensiblen Verfahren zu verhindern, ist der weisungsfreie und unabhängige Weisungsrat zwischengeschaltet. Die Justizministerin muss dieses Gremium in prominenten („clamorosen“) und heiklen Fällen zwingend um eine Stellungnahme bitten, bevor eine Weisung an die untergeordneten Stellen erfolgt.