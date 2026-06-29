Jetzt abstimmen: Das sind die Kandidaten für das Tor des Jahres

Wir suchen das Tor des Jahres! Nach einer spannenden Unterhaus-Saison gilt es, den letzten Titel zu vergeben. Die acht Monats-Sieger stehen noch einmal zur Wahl.

Die Abstimmung steigt wie gewohnt auf unserem WhatsApp-Kanal („Tiroler Unterhaus“). Das Voting endet am Donnerstag, dem 2. Juli, um 14.00 Uhr.

Tor des Monats August: Martin Plunser

Der Routinier vom SV Kematen packte in der Nachspielzeit beim tt.com-Regionalliga-Match gegen die WSG Juniors den Hammer aus und netzte zum 3:3 ein.

Tor des Monats September: Julian Sonderegger

Die Niederlage gegen die Wacker Juniors konnte Julian Sonderegger vom SK Rum II zwar nicht verhindern, beim 2:4 in der 1. Klasse West gehörten dem Diplom-Sozialbetreuer und Behindertenbegleiter nach seinem Fallrückzieher-Treffer aber die Schlagzeilen.

Tor des Monats Oktober: Lukas Falkner

Ein Blick, ein Genieblitz, Abschluss – Traumtor! Der wunderbare Weitschuss-Treffer von Längenfelds Lukas Falkner im Derby der Hypo Tirol Liga gegen den SV Haiming wurde von den Abonnenten im Unterhaus-Channel der Tiroler Tageszeitung zum Tor des Monats Oktober gewählt.

Tor des Monats November: Sebastian Gruber

Mit seinem Traumtor schoss Sebastian Gruber den SK St. Johann zum Abschluss der Hinrunde nicht nur zum 1:0-Sieg gegen den SK Ebbs, sondern auch zum Herbstmeistertitel in der tt.com Regionalliga Tirol.

Tor des Monats März: Amin Ben Ali

Der 30-Meter-Kracher ins Kreuzeck von Imst-II-Mittelfeldmotor Amin Ben Ali in der Landesliga West beim Spiel gegen die Reichenau II gewann die Wahl zum Tor des Monats März.

Der Unterhaus-WhatsApp-Kanal Mit unserem Unterhaus-WhatsApp-Kanal seid ihr auf den Tiroler Fußballplätzen hautnah dabei. Wir versorgen euch mit aktuellen Nachrichten aus allen Ligen, den Aufregern vom Wochenende, exklusiven Bildergalerien und Videos. Außerdem könnt ihr bei uns das Tor des Monats wählen. >> Hier anmelden

Tor des Monats April: David Wechselberger

Der Verteidiger der SVG Stumm ließ die Fans beim 2:2 in der Landesliga Ost gegen Breitenbach über dieses Weitschuss-Traumtor staunen.

Tor des Monats Mai: Tobias Zangerl

Das Toreschießen gehört nicht zur Kernkompetenz von SPG-Arlberg-Stanzertal-Verteidiger Tobias Zangerl. Dabei zeigte er in der 1. Klasse West beim 2:0 gegen den FC Sellraintal, dass er es eigentlich ganz gut kann – Traumtor!

Tor des Monats Juni: Daniel Fischnaller