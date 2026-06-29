Verletzungen waren zu schwer
Innsbrucker starb vier Tage nach Gewalttat: Jetzt wird wegen Mordes ermittelt
Um die Bergung des lebensbedrohlich verletzten Innsbruckers möglichst schonend durchzuführen, kam am Donnerstag eine Drehleiter der Feuerwehr zum Einsatz. Das Opfer ist mittlerweile gestorben.
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Eine Wohngemeinschaft im Stadtteil Wilten war am Donnerstag Schauplatz eines letztendlich tödlichen Gewaltverbrechens. Seither ermittelt das Landeskriminalamt. Der Täter ist aber noch unbekannt.