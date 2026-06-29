Europa-Premiere in Tirol

Er operiert in St. Johann bei Darm-OPs mit revolutionärem Klammer-Gerät

Blick in den Operationssaal: Chirurg Hermann Nehoda mit dem „Signia EEA Circular Stapler“
© BKH St. Johann
Andrea Wieser

Von Andrea Wieser

In den USA und in Japan wird das Gerät für chirurgische Eingriffe im Verdauungstrakt schon genutzt. Jetzt ist es erstmals in Europa im Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol zum Einsatz gekommen. Chirurg Hermann Nehoda spricht von einer „ganz besonderen“ Innovation, die Komplikationen auf ein Minimum reduzieren soll.

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