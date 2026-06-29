Die TT war am Samstag zu Gast im Schloss Tratzberg in Jenbach
© Allaweil
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Spannende Führungen für Groß und Klein.
Hoch über dem Inntal und umgeben von Wädern erhebt sich Schloss Tratzberg. Seit über 500 Jahren erzählt das Schloss von Macht, Leidenschaft und Europas Geschichte und ist bis heute Wohnsitz der Familie Goëss-Enzenberg. Einst als Jagdschloss Kaiser Maximilians I. genutzt, zählt es heute zu den besterhaltenen Adelssitzen Europas.
Geheime Türen und Gänge
Mit einer interessanten Audio-Hörspielführung wurde durch die bewegende Schlossgeschichte und die unterschiedlichen Räume begleitet, wie den kunstvollen Jagd-, den Waffen- und den Rittersaal. Durch die Arkaden gelangten die Besucherinnen und Besucher in die Fuggerkammer und schließlich in das Herzstück des Schlosses, denBallsaal, der mit dem prächtigen Stammbaum der Habsburger und seiner beeindruckenden Symbolik fasziniert. Im Königinnenzimmer gab es viele kunstvolle Details aus der Hochrenaissance zu bestaunen und so manche Geheimtür wartete darauf entdeckt zu werden. Für die Kinder wurde bei einer Märchenführung von Rittern und Prinzessinnen erzählt.
Ulrich Goëss-Enzenberg
„Schloss Tratzberg ist ein Stück Tiroler Geschichte, das wir bewahren, damit es auch erlebt werden kann. Uns als Eigentümerfamilie ist es besonders wichtig, dass gerade die Menschen aus der Region dieses Kulturjuwel vor ihrer Haustüre selbst einmal entdeckt haben – und immer wieder gerne besuchen. Mit viel Herzblut und laufenden Investitionen schaffen wir neue Angebote und Erlebnisse, damit Tratzberg auch für Einheimische immer wieder neu und spannend bleibt. Kooperationen wie ‚TT zu Gast‘ sind dafür eine wunderbare Möglichkeit, den Zugang noch leichter zu machen und Einheimische einzuladen, Tratzberg vielleicht wieder einmal ganz neu zu erleben.„