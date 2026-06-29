Die TT war am Samstag zu Gast im Schloss Tratzberg in Jenbach

„Schloss Tratzberg ist ein Stück Tiroler Geschichte, das wir bewahren, damit es auch erlebt werden kann. Uns als Eigentümerfamilie ist es besonders wichtig, dass gerade die Menschen aus der Region dieses Kulturjuwel vor ihrer Haustüre selbst einmal entdeckt haben – und immer wieder gerne besuchen. Mit viel Herzblut und laufenden Investitionen schaffen wir neue Angebote und Erlebnisse, damit Tratzberg auch für Einheimische immer wieder neu und spannend bleibt. Kooperationen wie ‚TT zu Gast‘ sind dafür eine wunderbare Möglichkeit, den Zugang noch leichter zu machen und Einheimische einzuladen, Tratzberg vielleicht wieder einmal ganz neu zu erleben.„