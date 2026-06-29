Unfassbare Tragödie
Fußballstar Lucas Trejo verliert seine ganze Familie bei Erdbeben in Venezuela
Der argentinische Fußballer Lucas Trejo trauert um seine Frau Yanina Maranella und die beiden Kinder Aarón und Ainhoa, die bei den Erdbeben in Venezuela ums Leben kamen.
© NORBERTO DUARTE
74 Stunden lang klammerte sich Lucas Trejo an die Hoffnung, seine Frau Yanina und die beiden Kinder lebend wiederzusehen. Nach den verheerenden Erdbeben in Venezuela wurde für den argentinischen Fußballprofi aus dem Bangen bittere Gewissheit: Seine Familie wurde tot aus den Trümmern geborgen.
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