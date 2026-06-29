Fünf Sekunden vom Tod entfernt: So erlebten die Menschen im Kaunertal die Mure

Günther und Hermine verbrachten die Nacht im Auto, andere schliefen im Gletscherrestaurant auf dem Boden. Im Gepatschhaus wurde bis in die Nacht sogar gefeiert. Rund 200 Menschen waren im Kaunertal von der Mure eingeschlossen – einige sind knapp dem Tod entkommen. So erlebten sie die Nacht.