Hitzewelle in Europa: 1300 zusätzliche Todesfälle

150 Millionen Menschen leiden laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) unter extremer Hitze.

Die beispiellose Hitzewelle mit Rekordtemperaturen in Europa ist nach Einschätzung des Chefs der Weltgesundheitsorganisation (WHO) mitverantwortlich für Hunderte zusätzliche Todesfälle. „Seit dem 21. Juni wurden in Europa mehr als 1300 zusätzliche Todesfälle verzeichnet, die im Zusammenhang mit den hohen Temperaturen stehen“, schrieb Tedros Adhanom Ghebreyesus auf der Plattform X. Und große Teile Europas sind auf die Rekordtemperaturen nach wie vor nicht vorbereitet, trotz der voranschreitenden Erderwärmung.

Eine mutmaßlich dauerhafte Erderwärmung von eineinhalb Grad gegenüber vorindustriellem Niveau trat nach Einschätzung des Weltklimarats wohl bereits ein. Und besonders Europa ist betroffen: „Europa ist der sich am schnellsten erwärmende Kontinent der Erde – die Erwärmung verläuft doppelt so schnell wie im globalen Durchschnitt.“

Europa nicht vorbereitet

Laut Tedros leiden derzeit 150 Millionen Menschen unter extremer Hitze, Schulen seien geschlossen, die Stromnetze würden zusammenbrechen. Europäische Wohnungen, Arbeitsplätze und Schulen seien für solche Temperaturen nicht ausgelegt, schrieb Tedros. Vergangene Woche hatte er bereits gewarnt, weltweit würden jährlich rund eine halbe Million Menschen an Hitzefolgen sterben. Viele dieser Todesfälle seien durch Schutzmaßnahmen vermeidbar. Am Sonntag teilte die Gesundheitsbehörde in Frankreich mit, dass während der Hitzewelle rund 1000 Todesfälle mehr als im Durchschnitt registriert wurden.

Am Wochenende wurden neben Österreich auch in weiteren europäischen Ländern Rekordtemperaturen registriert. In Deutschland lag der Rekordwert am Sonntag in Neißemünde in Brandenburg bei 41,7 Grad. In Tschechien wurde mit 41,1 Grad auf dem Höhepunkt der Hitzewelle ein Allzeithöchststand gemessen.