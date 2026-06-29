Neue Spekulationen rund um die Mega-Hochzeit von Taylor Swift

Die Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce könnte zum Promi-Ereignis des Sommers werden. Rund um den 3. Juli brodelt die Gerüchteküche – von einer Mini-Zeremonie bis zu einer Mega-Party in New York.

Heiratet Taylor Swift im Madison Square Garden? Offiziell bestätigt ist nichts, doch die Spekulationen werden immer konkreter: Taylor Swift und Travis Kelce könnten Anfang Juli heiraten. Als möglicher Schauplatz wird in US-Medien vor allem der Madison Square Garden in New York genannt.

Demnach soll die Feier in zwei Etappen ablaufen. Für Donnerstag, 2. Juli, wird über eine intime Zeremonie im kleinen Kreis mit rund 100 Angehörigen und engen Freunden spekuliert. Am Freitag, 3. Juli, könnte dann eine deutlich größere Feier mit bis zu 1000 Gästen folgen. Die berühmte Arena, sonst Heimat großer Konzerte und Sportereignisse, soll dafür in eine abgeschirmte Hochzeitslocation verwandelt worden sein.

Genehmigungen als Ablenkung?

Auch die Logistik heizt die Gerüchte an. Medien berichten von Genehmigungen für Arbeiten und Aufbauten rund um den Madison Square Garden. Zudem sollen Sicherheitsvorkehrungen rund um die Arena und die darunterliegende Penn Station verstärkt werden. Einige Spieler der Kansas City Chiefs sollen sich bereits Zimmer in Hotels in Manhattan gesichert haben.

Seit ihrer Verlobung im August 2025 ranken sich Gerüchte um die Hochzeit von Footballstar Travis Kelce und Popsängerin Taylor Swift. © www.imago-images.de

Unter Swift-Fans kursiert allerdings auch eine andere Theorie: Der Madison Square Garden könnte nur ein Ablenkungsmanöver sein. Manche „Swifties“ glauben, dass Swift und Kelce die Aufmerksamkeit der Medien nach New York lenken, während die eigentliche Trauung an einem ganz anderen Ort stattfinden könnte – etwa in Swifts Strandvilla in Watch Hill im US-Bundesstaat Rhode Island.

Neuer Swift-Song für Bräutigam?

Spekuliert wird auch über die Gästeliste. Als mögliche Gäste werden unter anderem Selena Gomez, Gigi Hadid, Ed Sheeran, Patrick und Brittany Mahomes sowie Sabrina Carpenter genannt. Auch ein Überraschungsauftritt von Taylor Swift selbst ist Thema unter Fans. Demnach könnte die Sängerin bei der Feier einen neuen Song für Travis Kelce präsentieren.

Das Timing Anfang Juli passt zumindest zur Swift-Folklore: Die Sängerin ist für ihre legendären Partys rund um den US-Unabhängigkeitstag am 4. Juli bekannt. Außerdem hat Kelce in der NFL zu dieser Zeit Trainingspause.