Eine Heizung in der warmen Jahreszeit: Bei der WSG Tirol wird der Rasen umgegraben

Am Montag fuhren die Bagger auf, das 7-Millionen-Euro-Projekt Stadion Wattens nimmt langsam Fahrt auf. Noch fehlt der Baubescheid für die Tribünen, aber mit der Installation der Rasenheizung wird dieser Tage begonnen. Endlich will die WSG Tirol auch in der kalten Jahreszeit daheim trainieren – ein weiterer Schritt in Richtung Bundesliga-Tauglichkeit der Gernot-Langes-Arena.

Das nahe Schwimmbad und die daraus dringenden Freudenschreie der Schüler lassen nicht darauf schließen, dass es im Gernot-Langes-Stadion einmal so richtig kalt werden könnte. Aber den Ruf nach einer Rasenheizung vernahm man in Wattens schon lange: Einerseits erfordert die Bundesligatauglichkeit und die Nutzung des Areals für Spiele der ersten Liga diese Installation, andererseits war man für Trainings in der kalten Jahreszeit stets zum Ausweichen gezwungen.

Im Frühjahr 2027 will man im umgebauten Gernot-Langes-Stadion spielen. © Florian Madl

Am Montagmorgen, zwei Tage nach dem letzten WSG-Testspiel gegen Qarabag Agdam (0:4), fuhren im Stadion die Bagger auf. Man könnte es als ersten Schritt hin zum neuen Stadion bezeichnen, doch noch ist der Baubescheid ausständig. Die renovierte Heimstätte böte Platz für 5300 Besucher, allein 4,5 Mio. Euro fließen in die Tribünen. Der Rest (2,5 Mio. Euro) in Rasenheizung, Gastro, Sanitärbereich, Trainingsplätze, VIP und Flutlicht. Bezugsdatum: Frühjahr 2027.