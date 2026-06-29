„Objektiv und transparent“: ORF-Chef Pig stellt Direktorensuche neu auf

Clemens Pig will ein „EMFA- und ORF-gesetzeskonformes Auswahlverfahren“ und setzt dabei auf externe Personalberater. Der Termin für die Bestellung der neuen DirektorInnen wird sich wohl verschieben, wie Standard und Kurier berichten.

Wien – Der designierte ORF-Chef Clemens Pig stellt die Suche nach 13 ORF-Direktorinnen und -Direktoren auf neue Beine. „Meine oberste Aufgabe ist es, für ein EMFA- und ORF-gesetzeskonformes Auswahlverfahren zu sorgen“, sagte er der APA am Montag. So zieht er zwei externe Personalberater aus Deutschland und der Schweiz hinzu, um einen „maximal äquidistanten Blick auf die Bewerbungen zu erhalten“. Sein Team wird er erst Mitte August dem ORF-Stiftungsrat zur Bestellung vorschlagen.

Termin verschiebt sich

Ursprünglich war der 21. Juli für die Bestellung der vier ORF-Direktorinnen und -Direktoren und der neun ORF-Landesdirektorinnen und -direktoren vorgesehen. Um einen ordnungsgemäßen Auswahlprozess zu gewährleisten, verschiebt sich der Termin nach hinten, berichteten zunächst Standard und Kurier. Denn die Bewerbungsfrist endet erst am 14. Juli um 24 Uhr. Damit wären nur wenige Tage zur Sichtung der eingegangenen Bewerbungen und der Auswahl geblieben. Bereits jetzt nimmt Pig „eine große Anzahl an Interessensbekundungen“ wahr, sagte er zur APA.

Pig will mit Blick auf das Europäische Medienfreiheitsgesetz (EMFA) und das ORF-Gesetz für ein „objektives, transparentes und nicht diskriminierendes Verfahren“ sorgen. Mit den zwei Beratern aus der Schweiz und Deutschland erstellt er nach Eingang der Bewerbungen eine Shortlist und führt auf Basis dieser gemeinsam mit den Beratern Bewerbungsgespräche. Die Berater würden laut dem künftigen ORF-Chef bisher keinen Bezugspunkt zu ihm oder seiner bisherigen Tätigkeit aufweisen.

Mein Job liegt darin, dem Stiftungsrat das beste Team vorzuschlagen. Clemens Pig (ORF-Generaldirektor)

Hat Pig die künftigen Direktoren – vier zentrale und neun Landesdirektoren - gefunden, muss er sie dem ORF-Stiftungsrat zur Bestellung vorschlagen. „Mein Job liegt darin, dem Stiftungsrat das beste Team vorzuschlagen“, antwortete Pig danach gefragt, ob er mit Gegenwind rechnet, wenn er auf Wünsche aus der Politiksphäre keine Rücksicht nehme. ORF-Stiftungsratsvorsitzenden Heinz Lederer und dessen Stellvertreter Gregor Schütze habe er informiert, sein Vorgehen aber nicht mit ihnen abgestimmt, betonte Pig.

Laut Ausschreibung sucht Pig Direktoren für „Programm und Brands“, „Audience und Plattformen“, „Finanzen und Verwaltung“, „Technologie und Innovation“ und neun Landesdirektoren für die Jahre 2027 bis 2031. Er will auf ein strikt ausgewogenes Geschlechterverhältnis achten. Die Informationsagenden behält er weiter bei sich.

Pig will Bewerberinnen und Bewerber u.a. zu ihrer Überzeugung für ein öffentlich-rechtliches Medienunternehmen, ihrer Identifikation mit dem öffentlich-rechtlichen Auftrag, den Programmgrundsätzen wie Objektivität, Meinungsvielfalt und Achtung der Menschenwürde, sowie den Programmrichtlinien des ORF befragen.

Maurer: „Absolute Mindestvoraussetzung“

"Entscheidend wird sein, ob die Bestellung tatsächlich nach Qualifikation erfolgt und nicht nach parteipolitischen Interessen", hielt Sigrid Maurer, Mediensprecherin der Grünen, in einer Aussendung fest. Die Einhaltung europäischer und nationaler Rechtsvorschriften sei "die absolute Mindestvoraussetzung für einen glaubwürdigen und unabhängigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk".