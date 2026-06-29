Nikolai Baden Frederiksen 2.0: WSG Tirol präsentiert einen weiteren Rückkehrer

Stefan Köck, Manager Sport der WSG Tirol:„Nemanja kennt unseren Verein, unsere Philosophie, unsere Werte und das gesamte Umfeld hier in Wattens. Er war damals ein Schlüsselspieler für unsere WSG und hat eindrucksvoll bewiesen, was er zu leisten imstande ist. Seither hat er in Deutschland und Österreich wertvolle Erfahrungen gesammelt und ist als Fußballer wie als Persönlichkeit gereift. ‚Nemo‘ ist auf mehreren Positionen einsetzbar – wir freuen uns sehr, ihn wieder in Wattens begrüßen zu dürfen. Er ist für uns eine gezielte Verstärkung, von der wir überzeugt sind, dass sie unserem Team sowohl spielerisch als auch in der Kabine eine wichtige Qualität hinzufügen wird."