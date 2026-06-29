Nikolai Baden Frederiksen 2.0: WSG Tirol präsentiert einen weiteren Rückkehrer
Wattens – Die WSG Tirol holt einen weiteren „verlorenen“ Sohn zurück. Und wenn man so will, könnte man Nemanja Celic als Nikolai Baden Frederkisen 2.0 bezeichnen. Denn wie der dänische Torjäger soll auch der zentrale Mittelfeldspieler nach durchaus harten Jahren der Wanderschaft (Darmstadt, LASK, Ried, ein halbes Jahr vereinslos, zuletzt bei Zweitligist St. Pölten) in der grün-weißen WSG-Familie wieder leistungstechnisch explodieren. Und wie Frederiksen war auch Celic (29 Mal in der Startelf) in jener Bundesliga-Saison 2020/21 an Bord, in der die Wattener sensationell das Ticket fürs Meister-Play-off gelöst haben.
„Wir wissen, was er kann. Er hat bei uns sehr gut funktioniert und wir wollen ihn wieder da hinbringen. Er bringt auch eine gute Größe (185 cm) mit“, erklärt Sportmanager Stefan Köck, der nach dem Salzburger Talent Marc Striednig (20) den zweiten Österreicher für die Mittelfeldzentrale präsentieren konnte. Die kleine Hoffnung, dass ein Matthäus Taferner vielleicht doch noch bleibt, lebt. Der Kader nimmt immer mehr Gestalt an, Celic trainiert am Dienstag erstmals mit der Mannschaft.
Termine stehen fest
Die WSG Tirol startet am 24. Juli (18.30 Uhr) bei Landesligist Wieselburg im ÖFB-Cup in die Pflichtspiel-Saison. Der FC Wacker hat einen Tag später am 25. Juli (18 Uhr/Live-Konferenz im ORF) im Tiroler Cup-Derby die SVG Reichenau zu Gast. Den Zweitliga-Auftakt bestreiten die Schwarz-Grünen eine Woche später ebenfalls zu Hause gegen SW Bregenz.
Stimmen zum Celic-Transfer
Stefan Köck, Manager Sport der WSG Tirol:„Nemanja kennt unseren Verein, unsere Philosophie, unsere Werte und das gesamte Umfeld hier in Wattens. Er war damals ein Schlüsselspieler für unsere WSG und hat eindrucksvoll bewiesen, was er zu leisten imstande ist. Seither hat er in Deutschland und Österreich wertvolle Erfahrungen gesammelt und ist als Fußballer wie als Persönlichkeit gereift. ‚Nemo‘ ist auf mehreren Positionen einsetzbar – wir freuen uns sehr, ihn wieder in Wattens begrüßen zu dürfen. Er ist für uns eine gezielte Verstärkung, von der wir überzeugt sind, dass sie unserem Team sowohl spielerisch als auch in der Kabine eine wichtige Qualität hinzufügen wird."
Nemanja Celic über seine Rückkehr zur WSG Tirol:„Ich bin extrem glücklich wieder hier zu sein. Seit dem Tag, an dem sich der Transfer abgezeichnet hat, war die Vorfreude groß – heute bin ich angekommen und es ist immer noch so, wie vor ein paar Jahren - die Leute, das Umfeld, die Positivität, die familiäre Stimmung. Ich bin guter Dinge, dass die Saison wieder so erfolgreich sein wird wie damals
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