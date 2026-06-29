Mit Linienbus kollidiert: Vierköpfige Familie nach Autounfall in Fügen verletzt

Fügen – Bei einer Kollision mit einem Bus im Ortszentrum von Fügen wurden am Montag gegen 9 Uhr vier Personen leicht verletzt. Ein 39-jähriger Mann fuhr mit seinem Auto auf der Gemeindestraße im Ortszentrum von Fügen von Westen in Richtung Osten und wollte im Kreuzungsbereich nach rechts in die Hauptstraße einbiegen. Dabei kollidierte er mit einem von rechts kommenden Bus, der von einem 52-jährigen Mann gelenkt wurde.

Im Fahrzeug des 39-Jährigen befanden sich auf dem Beifahrersitz seine 37-jährige Ehefrau und auf der Rückbank seine beiden Kinder im Alter von sechs und drei Jahren. Alle vier Insassen des Pkw wurden bei dem Unfall leicht verletzt und nach der Erstversorgung mit der Rettung ins Krankenhaus Schwaz eingeliefert.