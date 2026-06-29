Große Suchaktion in Vorderthiersee: Wem gehören Rucksack und Handtuch?

Beim Strandbad Ost in Vorderthiersee wurde am Montag eine große Suchaktion nach einer bis dato vermissten Person gestartet. Gegen 8.50 Uhr meldete sich eine Frau bei der Polizei, welche im Bereich der Liegefläche ein Handtuch und einen Rucksack gesehen habe. Die beiden Gegenstände waren über eine Stunde am selben Ort gelegen, ohne dass jemand sich in der Gegend aufgehalten hatte.

Die Beamten suchten zuerst den Nahbereich ab und fragten bei Menschen, welche sich in der Nähe des Handtuchs aufhielten, nach. Ein/e BesitzerIn konnte jedoch nicht ausfindig gemacht werden. Der Rucksack dürfte allerdings bereits am Sonntag gegen 15 Uhr außerhalb der Liegefläche am Waldrand gelegen sein. Seit Sonntag, 18 Uhr, liege er laut Zeugenaussagen an besagter Stelle auf der Liegefläche.

ZeugInnen gesucht

Daraufhin wurde eine große Suchaktion gestartet, wobei sowohl Polizeispürhunde als auch die Wasserrettung Kufstein und der Wasserdienst der Feuerwehr Kirchbichl im Einsatz standen. Sie suchten den Thiersee mit zwei Wasserbooten rund eine Stunde ab. Es konnte jedoch kein Hinweis auf einen Unglücksfall gefunden werden.