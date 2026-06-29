In Klinik eingeliefert
Betrunken von Straße abgekommen: Auto überschlug sich in Pollingberg
In der Nacht auf Sonntag kam es in Pollingberg zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 21-Jähriger war gegen 0.58 Uhr mit einem Pkw talauswärts unterwegs, als er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und auf die rechtsseitige Böschung geriet. Das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.
Der Lenker sowie seine 18-jährige Beifahrerin erlitten bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades und wurden in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Ein Alkomattest verlief positiv, der Führerschein wurde ihm an Ort und Stelle abgenommen. (TT.com)