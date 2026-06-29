Die besten Bilder des Tages

Hitzeschlacht, ausgebüxte Ziegen und ein laufender Pfarrer: Das war der Kaiserkronet Trail 2026

Beeindruckende Leistungen auf der heißen Strecke (links), die Scheffauer Bergretter Roland Hofer und Manuel Bialucha (rechts) mit einer der Gebirgsziegen, die vom Tal eigenmächtig bis auf den Scheffauer-Gipfel gewandert sind.
© Wisthaler/Hofer
Theresa Aigner

Von Theresa Aigner

Am Samstag wurde am Wilden Kaiser bei großer Hitze gelaufen. Auch wenn die Bergrettung mehrfach ausrücken musste, fällt die Bilanz vor Ort durchwegs positiv aus. Auf und neben den Trails wurde wieder Geschichte geschrieben, vom beeindruckenden Skyrace-Sieg bis zu Ziegen auf der Strecke.

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