Feuerwehr im Einsatz
Baum kippte im Alpbachtal wegen Unwetter auf fahrendes Auto
Die Feuerwehr kümmerte sich um den umgestürzten Baum.
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Auf der L5 der Alpbacher Landesstraße ist am späten Montagnachmittag gegen 17.30 Uhr ein Baum auf ein Auto gestürzt. In dem Fahrzeug haben sich laut Leitstelle drei Personen befunden, verletzt wurde glücklicherweise niemand.
Die Landesstraße war für die Dauer des Einsatzes gesperrt. Im Einsatz standen die Feuerwehr Reith im Alpbachtal sowie das Rote Kreuz. (TT.com)