Süditalien kämpft weiter mit Hitze, Südtirol mit Muren und Überschwemmungen

Rom/Bozen – Nach einer mehrtägigen Hitzewelle haben Unwetter in mehreren norditalienischen Regionen Überschwemmungen und Murenabgänge ausgelöst, darunter auch in Südtirol. Feuerwehrleute waren vor allem in Meran und im Vinschgau im Dauereinsatz. Wegen einer Mure zwischen Meran und Hafling mussten 69 Menschen – 39 in Meran und 30 in Hafling – ihre Wohnungen verlassen. Sechs Personen wurden leicht verletzt, drei Wohnhäuser waren vorerst unbewohnbar, wie Südtiroler Medien berichteten.

Vier Fahrzeuge wurden zerstört. Die Lage sei angespannt, da aus dem Hang noch Material nachrutschen kann und für Montag sowie die kommenden Tage weitere kräftige Gewitter vorhergesagt sind. Ob weitere Evakuierungen notwendig werden, hänge von der Wetterentwicklung ab. Feuerwehr, Zivilschutz und Behörden arbeiten mit Hochdruck daran, in kürzester Zeit mehrere hundert Kubikmeter Material zu entfernen, um ein erneutes Abgehen der Geröllmassen zu verhindern und die Bevölkerung bestmöglich zu schützen. Neben dem Burggrafenamt führten die heftigen Unwetter am Sonntag auch im Vinschgau zu Murenabgängen und Straßensperren. Straßen, Apfelplantagen und Privatgrundstücke wurden verschüttet. Die Einsatzkräfte beseitigten Schlamm und Geröll, pumpten überflutete Bereiche aus und sicherten die Verkehrswege.

Auch lombardische Alpenregionen getroffen

Heftige Unwetter hatten Sonntagabend auch die lombardischen Alpenregionen Valtellina und Valchiavenna getroffen und den Bahn- und Straßenverkehr erheblich beeinträchtigt. Starkregen, Orkanböen und Hagel führten zu Überschwemmungen, Erdrutschen und umgestürzten Bäumen. Zahlreiche Keller und Garagen liefen voll Wasser. Mehrere Straßen mussten wegen kleinerer Erdrutsche vorübergehend gesperrt werden. Auch der Bahnverkehr wurde unterbrochen. Für tausende Ausflügler, die nach einem Wochenende in den Bergen die Heimreise antraten, endete der Sonntag mit erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Heftige Gewitter und Wolkenbrüche erfassten Sonntagabend auch weite Teile der norditalienischen Region Piemont. Betroffen waren vor allem die Stadt Turin sowie große Teile der Provinzen Turin, Cuneo und Alessandria. Starkregen führte örtlich zu überfluteten Straßen. Die Unwetter beendeten einen außergewöhnlich heißen Tag. In Turin wurden Temperaturen von bis zu 38 Grad gemessen, in Alessandria stieg das Thermometer auf 40 Grad.

Ein Felssturz hat am Montag die Regionalstraße 48 der Dolomiten bei Cortina d'Ampezzo in der Provinz Belluno blockiert. Die Geröllmassen verschütteten die Fahrbahn vollständig, teilte die Feuerwehr mit. Einsatzkräfte sicherten das Gebiet und untersuchten den Hang. Es wurden weder Menschen noch Fahrzeuge von dem Felssturz erfasst. Die Straße wurde in beide Richtungen gesperrt.

Kräftige Gewitter tobten am Montagnachmittag über der norditalienische Metropole Mailand und ihrer Umgebung. Die stärksten Niederschläge konzentrierten sich auf den Norden und das Zentrum des Großraums Mailand und breiteten sich anschließend in Richtung der Provinzen Varese, Como und Bergamo aus. In Mailand versetzten die Behörden Feuerwehr, Zivilschutz und Stadtpolizei in erhöhte Alarmbereitschaft. Besonders überwacht werden die Flüsse Seveso und Lambro, da aufgrund der intensiven Regenfälle örtliche Überschwemmungen befürchtet werden.

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Hitze in Süditalien

Unter der starken Hitzewelle stöhnt weiter Süditalien. In Rom und Neapel wurden Temperaturen um die 40 Grad gemeldet. Ein 75-jähriger Mann starb am Strand von Cala Liberotto auf Sardinien, nachdem er unter einem Sonnenschirm einen Schwächeanfall erlitten hatte. In Genua wurde der Tod von zwei Senioren im Alter von 86 und 74 Jahren gemeldet, der auf die hohen Temperaturen zurückgeführt wurden.