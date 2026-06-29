Familien herzlos vertrieben

Heftige Kritik an Schließung von Flüchtlingsheim Kleinvolderberg: „Brand ist nur ein Vorwand“

Der versperrte Eingang der Asylunterkunft Kleinvolderberg mit handschriftlichen Hinweisen und zurückgelassenem Kinderspielzeug nach der nächtlichen Evakuierung.
© privat
Alexandra Plank

Von Alexandra Plank

Der Verein Freundeskreis „Flüchtlingsheim Kleinvolderberg“ ist bestürzt über die Schließung der Asylunterkunft. Obwohl es einen gültigen Mietvertrag gibt und das Feuer kaum Schaden angerichtet hat, wurden alle BewohnerInnen ausgesiedelt.

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