Familien herzlos vertrieben
Heftige Kritik an Schließung von Flüchtlingsheim Kleinvolderberg: „Brand ist nur ein Vorwand“
Der versperrte Eingang der Asylunterkunft Kleinvolderberg mit handschriftlichen Hinweisen und zurückgelassenem Kinderspielzeug nach der nächtlichen Evakuierung.
© privat
Der Verein Freundeskreis „Flüchtlingsheim Kleinvolderberg“ ist bestürzt über die Schließung der Asylunterkunft. Obwohl es einen gültigen Mietvertrag gibt und das Feuer kaum Schaden angerichtet hat, wurden alle BewohnerInnen ausgesiedelt.
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