Hubschrauber kann nicht starten
Blitzschläge bei Unwettern sorgen für Waldbrände im Stubaital
Gleich zwei Waldbrände infolge von Blitzschlägen sind am Montag im Stubaital ausgebrochen. Eines der beiden Feuer war in der Nähe der Obergasse in Neustift im Stubaital ausgebrochen, das zweite bei der Brandstattalm. Ein angeforderter Hubschrauber konnte laut Leitstelle wegen des Regens nicht starten.
Auch im Tiroler Unterland war es am Montag zu teils heftigen Unwettern gekommen. In Reith im Alpbachtal etwa stürzte ein Baum auf ein Auto. (TT.com)
Feuerwehr im Einsatz