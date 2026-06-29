Blitzschläge bei Unwettern sorgen für Waldbrände im Stubaital

Gleich zwei Waldbrände infolge von Blitzschlägen sind am Montag im Stubaital ausgebrochen. Eines der beiden Feuer war in der Nähe der Obergasse in Neustift im Stubaital ausgebrochen, das zweite bei der Brandstattalm. Ein angeforderter Hubschrauber konnte laut Leitstelle wegen des Regens nicht starten.