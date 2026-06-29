Lkw stürzte in Kappl 25 Meter ab und überschlug sich mehrmals

In Kappl war am Montagnachmittag ein Lkw von einer Forststraße abgestürzt. Über die eCall-Auslösung des Fahrzeugs um 14.14 Uhr wurde die Polizei alarmiert, welche rund 25 Meter unterhalb der Straße im Wald einen Klein-Lkw entdeckte. Der Lenker war mit dem Fahrzeug vom Weg abgekommen und über das rund 40 Grad steile Gelände, sich mehrmals überschlagend abgestürzt und gegen einen Baum geprallt.