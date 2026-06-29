Wasserschlauch schnellte ins Gesicht: Arbeiter in Matrei schwer verletzt

Bei einem Arbeitsunfall in Matrei am Brenner wurde ein 55-Jähriger am Montagnachmittag schwer im Gesicht verletzt. Der Mann war um kurz vor 15 Uhr gemeinsam mit seinem 32-jährigen Kollegen in der Nähe der Volksschule mit Erdgrabungsarbeiten beschäftigt.

Sein jüngerer Kollege versuchte mit der Baggerschaufel einen alten Wasserschlauch aus der Erde zu ziehen. Dieser schnellte dabei aus dem Boden und traf den 55-Jährigen im Gesicht. Er wurde durch die Wucht des Schlages zu Boden geworfen. Der Mann musste mit schweren Verletzungen an der Nase und des Jochbeins in die Unfallklinik Innsbruck gebracht. (TT.com)