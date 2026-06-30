Zwei Murenabgänge auf Pitztalstraße: 1000 EinwohnerInnen eingeschlossen

Wie schwer die Schäden an der Landesstraße sind, ist noch unklar. Die BewohnerInnen von St. Leonhard sind jedenfalls im Tal eingeschlossen. Aus Sicherheitsgründen mussten zudem zwei Häuser evakuiert werden.

St. Leonhard im Pitztal – Wegen zwei Murenabgängen in St. Leonhard musste am Montagabend die Pitztalstraße (L16) gesperrt werden. Grund war ein heftiges Unwetter mit Starkregen. Es gibt keine Umleitung, rund 1000 EinwohnerInnen sind damit vorerst von der Außenwelt abgeschnitten, bestätigte Feuerwehrkommandant Alfred Rauch der TT Dienstagfrüh.

Die Schäden waren noch nicht abschätzbar. Am Dienstagvormittag werde man sich ein genaues Bild der Lage machen. © FF St. Leonhard

Die Schäden an der Landesstraße seien noch nicht abschätzbar. Möglicherweise wurden Teile der Fahrbahn weggerissen. „Schweres Gerät ist nun vor Ort“, so Rauch. Die Lage habe sich beruhigt, allerdings werden für Dienstagnachmittag erneut schwere Gewitter erwartet.

Zwei Häuser mussten evakuiert werden. Die Mure erreichte sie knapp nicht. © FF St. Leonhard

Zwei Häuser evakuiert

Da eine Mure „gefährlich nahe“ an zwei Wohnhäuser reichte, wurden diese aus Sicherheitsgründen vorsorglich evakuiert. Eine sechsköpfige Familie wurde in der Nacht in einem nahegelegenen Hotel untergebracht. Die Betroffenen im zweiten Haus lehnten eine Evakuierung ab.

Die Muren gingen zwischen den Ortsteilen Hairlach und Bichl auf die Pitztalstraße ab. Die BewohnerInnen des Ortsteils Zaunhof sind von der Sperre also nicht betroffen. Alle taleinwärts hingegen schon: Für zwei Drittel der rund 1450 St. LeonharderInnen heißt es also vorerst abwarten. Noch sei die Dauer der Sperre nicht absehbar. Die gute Nachricht: Personen wurden bei den Unwetterereignissen bisher nicht verletzt.

Dienstagvormittag musste zudem der Strom in St. Leonhard kurzzeitig abgeschaltet werden. (TT.com)