Drei Schwerverletzte bei starker Explosion in Monaco

Drei Menschen sind bei einer heftigen Explosion am Eingang eines Wohngebäudes in Monaco schwer verletzt worden, zwei von ihnen lebensgefährlich. Laut Ermittlerkreisen handelt es sich bei einem Verletzten um den russischen Oligarchen und Geschäftsmann Wadym Jermolajew. Die Explosion ereignete sich am Montag gegen 21.00 Uhr, wie Monacos Staatsminister Christophe Mirmand im französischen Sender BFMTV sagte. Verletzt wurden auch ein zweiter Erwachsener und eine 13-jährige Person.

Die lebensgefährlichen Verletzungen erlitten die beiden Erwachsenen. Laut Angaben von "Monaco-Matin" gehören die drei Opfer zu einer Familie. Mirmand sprach gegenüber der Nachrichtenagentur AFP von einem "wahrscheinlichen Anschlag" und einem Sprengsatz, der gezündet worden sei. Der Sprengsatz habe offenbar Schrauben und Schrot enthalten. "Dies ist meines Wissens das erste Mal in der Geschichte, dass eine solche Tat im Fürstentum verübt wurde", sagte der Politiker.

Kurz vor dem Vorfall soll eine Person an dem Ort beobachtet worden sein, die einen Rucksack abstellte und dann zu Fuß in Richtung der französischen Stadt Beausoleil floh, wie BFMTV unter Berufung auf die monegassische Sicherheitsbehörde sowie die Regionalzeitung "Monaco-Matin" berichteten. Die verdächtige Person sei auf der Flucht, hieß es zunächst. Medien zeigten ein von Überwachungskameras aufgenommenes Bild eines laufenden Mannes mit einem dunklen Hut. Das betroffene Gebäude befindet sich Mirmand zufolge an einem Platz nahe der Grenze zu Frankreich.

Vier weitere Menschen hätten zudem einen Schock erlitten, sagte Mirmand. "Ein Ereignis dieser Art hat sich im Fürstentum noch nie ereignet", fügte der Regierungschef hinzu. Der Bürgermeister der südfranzösischen Stadt Nizza, die rund 20 Kilometer von dem Fürstentum entfernt liegt, bezeichnete den Vorfall in einem Beitrag auf der Plattform X als einen "Anschlag". Es sei eine "Tragödie, die Monaco erschüttert", schrieb Éric Ciotti. Er bekundete volle Unterstützung für die Sicherheits- und Rettungskräfte, die im Einsatz seien.