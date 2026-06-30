Austausch und Diskussion
Europa gestalten: Enkel des EU-Gründervaters besuchte Schüler in Innsbruck
Jean-Marc Lieberherr Monnet kam bei seinem ersten Österreich-Besuch an die HAK in Innsbruck, um über das Erbe seines Großvaters zu sprechen.
© kristen-images.com / Michael Kristen
Jean-Marc Monnet trägt die Idee seines Großvaters, der als Gründervater der EU gilt, in die Welt hinaus und war dafür drei Tage in Innsbruck. Er traf sich unter anderem mit Schülern der Handelsakademie, um über Zukunft und Frieden zu diskutieren.
Kommentare