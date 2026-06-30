464.000 Euro Abgang

Reuttener Bürgermeister unter Beschuss: Opposition bläst zum Halali auf Jagd-Finanzen

Das erste Jahr der Reuttener Eigenjagd lief nicht wie geplant. Dies sorgte bei der jüngsten Gemeinderatssitzung für Zündstoff.
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Simone Tschol

Von Simone Tschol

Nach einem Verlust von fast einer halben Million Euro verlangt die Opposition im Reuttener Gemeinderat Klarheit über die Finanzgebarung der Jagdgenossenschaft. Die Fraktion „Team Leben“ kritisiert Bürgermeister Salchner wegen fehlender Kostentransparenz und mangelnder Kommunikation.

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