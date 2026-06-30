Kommentar

Eine längst überfällige Selbstentmachtung

Wolfgang Sablatnig

Kommentarvon Wolfgang Sablatnig

Die Dreierkoalition legt ihren Entwurf für die Bundesstaatsanwaltschaft vor. Gelungen ist die Reform dann, wenn Polit-Einfluss in der Justiz kein öffentliches Thema mehr sein muss.

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