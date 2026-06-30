Überwies Geld per App nach Zypern: 38-Jähriger aus Tirol wurde Opfer von Cyber-Betrug

Über Monate hinweg glaubte der in Innsbruck-Land wohnhafte Mann Geld anzulegen. Als er den Betrug bemerkte, hatte er bereits einen fünfstelligen Eurobetrag auf ein zypriotisches Konto überwiesen. Von Gewinnen sah das Opfer nie etwas.

Ein im Bezirk Innsbruck-Land lebender, 38-jähriger Mann, ist über Monate hinweg Opfer eines folgenschweren Internetbetruges geworden. Er verlor dabei einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag an bisher unbekannte Täter.

Der Betrug zog sich über einen längeren Zeitraum vom 1. März bis zum 29. Juni 2026 hin. Alles begann auf einer Social-Media-Plattform, über die der Mann zu vermeintlich lukrativen Geldanlagen verleitet wurde. Zunächst investierte der 38-Jährige nur geringe Summen.

Geld floss auf Bankkonto in Zypern

Als sich Verluste abzeichneten, erhöhte er seine Investitionen schrittweise, um den finanziellen Schaden wieder ausgleichen zu können. Die Überweisungen gab das Opfer jeweils selbst über eine App frei. Das Geld floss dabei auf ein Bankkonto in Zypern.