Kinderzentrum Pechegarten
Ein Haus für Kinder und Jugendliche: Startschuss für Großprojekt in Wilten
„Kleiner Bruder“ und „Große Schwester“ werden die geplanten, durch einen Verbindungstrakt verknüpften Bauteile genannt.
© ARCHITEKTURBUERO 1 ZT GMBH (Visualisierung)
Kindergarten, Kinderkrippe, Sonderhort, betreute Wohngruppen und mehr: Im Kinderzentrum Pechegarten in Wilten werden vielfältige Kinder- und Jugendeinrichtungen in einem Neubau vereint. Der Innsbrucker Gemeinderat gab grünes Licht für eines der größten Projekte dieser Periode. Ganz konfliktfrei lief der Beschluss aber nicht ab.
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