Ein Haus für Kinder und Jugendliche: Startschuss für Großprojekt in Wilten

Kindergarten, Kinderkrippe, Sonderhort, betreute Wohngruppen und mehr: Im Kinderzentrum Pechegarten in Wilten werden vielfältige Kinder- und Jugendeinrichtungen in einem Neubau vereint. Der Innsbrucker Gemeinderat gab grünes Licht für eines der größten Projekte dieser Periode. Ganz konfliktfrei lief der Beschluss aber nicht ab.