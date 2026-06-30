Kinderzentrum Pechegarten

Ein Haus für Kinder und Jugendliche: Startschuss für Großprojekt in Wilten

„Kleiner Bruder“ und „Große Schwester“ werden die geplanten, durch einen Verbindungstrakt verknüpften Bauteile genannt.
© ARCHITEKTURBUERO 1 ZT GMBH (Visualisierung)
Michael Domanig

Von Michael Domanig

Kindergarten, Kinderkrippe, Sonderhort, betreute Wohngruppen und mehr: Im Kinderzentrum Pechegarten in Wilten werden vielfältige Kinder- und Jugendeinrichtungen in einem Neubau vereint. Der Innsbrucker Gemeinderat gab grünes Licht für eines der größten Projekte dieser Periode. Ganz konfliktfrei lief der Beschluss aber nicht ab.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561

Hannah Purner

Hannah Purner

+4350403 2158

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Alexandra Plank

Alexandra Plank

+4350403 2143

Kommentare

2