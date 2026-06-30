Ärger bei Läuferin groß
Trotz Limit: Tiroler Leichtathletin Kofler darf nicht zur WM
Die Tiroler Sprinterin Amelie Kofler (M.), hier am Wochenende bei den Tiroler Meisterschaften in Reutte, darf trotz eines erbrachten 400-Meter-Limits (55,02 Sekunden) nicht mit dem Nationalteam zur U20-Weltmeisterschaft.
© Udo Frizzi
Die Haimingerin Amelie Kofler unterbot über 400 Meter das Limit für die U20-WM in Eugene (USA), doch antreten darf die 18-Jährige nicht. Die Reise wäre sogar finanziert worden, im Tiroler Verband ärgert man sich.
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