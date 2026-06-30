Protest der Schulgemeinschaft

Fünfköpfige Flüchtlingsfamilie soll trotz bester Integration aus Volders abgeschoben werden

Tochter Yaren, Vater Abdurrahman, Mutter Hikmet, Nesthäkchen Serhat und der Älteste Baran, der eine Lehre begonnen hat.
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Alexandra Plank

Von Alexandra Plank

Vor 3,5 Jahren flüchtete das Ehepaar Yildiz mit ihren drei Kindern nach Österreich. Sie sind Kurden, der Vater wird aus politischen Gründen verfolgt. Dennoch erhielt die Familie kein Asyl und sollte nun trotz erfolgreicher Integration abgeschoben werden. LehrerInnen und ein Flüchtlingsverein wollen das verhindern.

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