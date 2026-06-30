Protest der Schulgemeinschaft
Fünfköpfige Flüchtlingsfamilie soll trotz bester Integration aus Volders abgeschoben werden
Tochter Yaren, Vater Abdurrahman, Mutter Hikmet, Nesthäkchen Serhat und der Älteste Baran, der eine Lehre begonnen hat.
© privat
Vor 3,5 Jahren flüchtete das Ehepaar Yildiz mit ihren drei Kindern nach Österreich. Sie sind Kurden, der Vater wird aus politischen Gründen verfolgt. Dennoch erhielt die Familie kein Asyl und sollte nun trotz erfolgreicher Integration abgeschoben werden. LehrerInnen und ein Flüchtlingsverein wollen das verhindern.
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