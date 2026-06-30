Trotz Limit nicht nominiert: „Dann müssen wir auch nicht zur Fußball-WM fahren“

Die Haimingerin Amelie Kofler unterbot über 400 Meter das Limit für die U-20-WM in Eugene (USA), doch der Österreichische Leichtathletik-Verband lässt die 18-Jährige dort nicht antreten. Die Argumente: zu teuer und sportlich zu weit weg von der Spitze. Die Reise wäre sogar finanziert worden, im Tiroler Verband ärgert man sich nun.