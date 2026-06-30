An Unfallstelle verstorben
Tödlicher Forstunfall in Pfunds: 55-Jähriger von Baum getroffen und eingeklemmt
Bei einem schweren Forstunfall im Gemeindegebiet von Pfunds ist am Montagmorgen ein 55-jähriger Mann ums Leben gekommen. Für den Arbeiter kam trotz eines raschen Rettungseinsatzes jede Hilfe zu spät.
Der Unfall ereignete sich gegen 9.20 Uhr im Zuge von Holzschlägerarbeiten. Der 55-jährige rumänische Staatsbürger wurde dabei von einem Baum am Oberkörper getroffen und eingeklemmt.
Die Rettungskette wurde umgehend in Gang gesetzt. Die Besatzung des alarmierten Notarzthubschraubers „Christophorus 5“ leitete nach der Befreiung des Mannes umgehend Erstversorgungsmaßnahmen ein. Am Ende erlag der 55-Jährige jedoch noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. (TT.com)