Tödlicher Forstunfall in Pfunds: 55-Jähriger von Baum getroffen und eingeklemmt

Bei einem schweren Forstunfall im Gemeindegebiet von Pfunds ist am Montagmorgen ein 55-jähriger Mann ums Leben gekommen. Für den Arbeiter kam trotz eines raschen Rettungseinsatzes jede Hilfe zu spät.

Der Unfall ereignete sich gegen 9.20 Uhr im Zuge von Holzschlägerarbeiten. Der 55-jährige rumänische Staatsbürger wurde dabei von einem Baum am Oberkörper getroffen und eingeklemmt.