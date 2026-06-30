Frau in Wattens angegriffen und massiv bedrängt: Polizei sucht Unbekannten

Ein Mann soll eine Frau am vergangenen Wochenende mitten in der Nacht auf der Straße von hinten umklammert und festgehalten haben. Die Polizei bittet um Hinweise.

Wattens – Nach einem Angriff auf eine Frau in Wattens in der Nacht auf Sonntag ist die Polizei auf der Suche nach dem bisher unbekannten Täter. Der Mann soll eine 52-Jährige massiv bedrängt haben.

Zu dem Vorfall kam es am Sonntag zwischen 1.45 und 2 Uhr in der Innsbrucker Straße. Die Frau betätigte laut Polizei einen Automaten, als sie von hinten von dem Unbekannten am Oberkörper umklammert und gewaltsam festgehalten wurde. Der Mann bedrängte sein Opfer dabei auch verbal.

Die Frau setzte sich erfolgreich gegen den Angreifer zur Wehr und ergriff die Flucht. Der Mann ging in Richtung Süden/Lange Gasse davon.

Personenbeschreibung des Täters ca. 1,90 m groß

korpulent

Vollbart (braun/schwarz)

längeres Haar

sprach Tiroler Dialekt