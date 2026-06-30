Berufsbegleitend studieren? So funktioniert es!

Studieren und arbeiten – gleichzeitig? Das geht. Denn die FH Kufstein Tirol bietet berufsbegleitende Bachelor- und Masterstudiengänge an, die sich optimal mit Job und Familie verbinden lassen. Wer sich jetzt bewirbt, kann noch im Herbst 2026 starten – die verlängerte Anmeldefrist macht’s möglich.

Nicht jede Studienentscheidung fällt im Frühjahr. Manche entdecken ihren Wunschstudiengang erst später, andere ändern ihre Pläne nach der Matura oder möchten sich beruflich neu orientieren. Genau dafür gibt es gute Nachrichten: Für ausgewählte Bachelor- und Masterstudiengänge an der Kufsteiner Fachhochschule ist die Bewerbung für das Wintersemester 2026/27 weiterhin geöffnet.

Zusätzliche Aufnahmetermine im August und September eröffnen Interessierten eine weitere Möglichkeit, noch im Herbst zu starten. Wer sich vorab selbst ein Bild machen möchte, kann den Campus bei einer geführten Infotour kennenlernen. Denn: Eine Studienentscheidung trifft sich leichter, wenn man den Campus selbst erlebt hat. Deshalb laden die Infotouren auch in diesem Sommer dazu ein, Hörsäle, Bibliothek und Science Labs kennenzulernen sowie persönliche Fragen direkt in individuellen Beratungsgesprächen zu besprechen. Um vorherige Anmeldung wird gebeten.

Flexibel studieren – auch neben dem Beruf

Ein Studium muss heute zum Leben passen – nicht umgekehrt. Genau deshalb entscheiden sich viele für ein berufsbegleitendes Studium. Anders als häufig angenommen, setzt diese Studienform kein bestehendes Arbeitsverhältnis voraus. Vielmehr ist sie so organisiert, dass sich Studium, Beruf, Familie oder andere Verpflichtungen gut miteinander verbinden lassen.

Blended Learning, digitale Lehrformate und eine auf Berufstätige abgestimmte Studienorganisation schaffen die nötige Flexibilität. Davon profitieren Menschen, die bereits arbeiten, sich weiterqualifizieren möchten oder sich bewusst neue Karrierechancen eröffnen wollen.

Die FH Kufstein überzeugt mit persönlicher Betreuung, Praxisnähre und Internationalität. © FH Kufstein/Thorben Jureczko

Alle berufsbegleitenden Studiengänge sind zudem auf hohen Praxisbezug ausgelegt. Fallstudien, Projektarbeiten und Lehrende mit Branchenerfahrung sorgen für einen direkten Transfer in den Berufsalltag. Viele entscheiden sich nach einem berufsbegleitenden Bachelor gleich für ein darauf aufbauendes Masterstudium – wie etwa ERP-Systeme & Geschäftsprozessmanagement oder Corporate Transformation Management.

Studieren ohne Matura

Ein Studium ist auch ohne Matura möglich: Wer eine Lehre oder eine fachverwandte Ausbildung abgeschlossen hat, kann ein Bachelorstudium aufnehmen. Die nötigen Zusatzqualifikationen werden im ersten Studienjahr nachgeholt.

Persönlich studieren, praxisnah lernen

Neben der flexiblen Studienorganisation zeichnet sich die Kufsteiner Fachhochschule vor allem durch ihre persönliche Atmosphäre aus. Kleine Studiengruppen ermöglichen den direkten Austausch mit Lehrenden, während Projekte mit Unternehmen den Praxisbezug bereits während des Studiums stärken.